Trump faz ironia e estremece relações com aliada Austrália

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou ontem um acordo de troca de refugiados com a Austrália de “idiota”, após a divulgação de reportagem do jornal Washington Post. A publicação destaca uma conversa telefônica ríspida do norte-americano com o primeiro-ministro australiano, ameaçando criar uma rixa incomum entre os dois aliados próximos. De acordo com o jorn...