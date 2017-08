Trump culpou “vários lados” pela violência em Charlottesville; veja vídeo do momento 🎥

O presidente Donald Trump culpou "vários lados" pela violência em Charlottesville, Virgínia, após a manifestação, gerando reações de políticos. Democratas e republicanos pediram que o presidente denunciasse a supremacia branca e o ódio racial nominalmente. Já o vice-presidente Mike Pence apoiou o discurso e um site da supremacia branca elogiou os comentários.



O que Trump disse: "Nós condenamos, nos termos mais fortes possíveis, esta exibição flagrante de ódio, fanatismo e violência de muitos lados, de muitos lados", disse Trump. "Tem acontecido há um longo tempo em nosso País. Não é Donald Trump. Não é Barack Obama. Está acontecendo por um longo, longo período."



O que os outros estão dizendo: "Eu coloco a culpa em um monte de coisas que está acontecendo na América hoje mesmo, na porta da Casa Branca e nas pessoas ao redor do presidente", disse o prefeito de Charlottesville, Michael Signer, um democrata.



"Senhor presidente, devemos chamar o mal pelo seu nome. Eram supremacistas brancos e isso se chama terrorismo doméstico", disse o senador por Colorado, Cory Gardner, republicano, no Twitter.



"É muito importante para a nação ouvir Potus (sigla, em inglês, de Presidente dos Estados Unidos) descrever eventos como o de Charlottesville pelo que são, um ataque terrorista por supremacistas brancos", disse o senador pela Flórida Marco Rubio, republicano, no Twitter.



"Potus precisa se colocar contra o ressurgimento venenoso da supremacia branca. Não há "muitos lados" aqui, apenas o certo e o errado", disse o democrata Adam Schiff, no Twitter.