Trump critica tribunais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou suas críticas ao Judiciário do país ontem, dizendo que as cortes parecem estar “muito políticas” um dia depois de as restrições de viagens que impôs a cidadãos de sete países de maioria muçulmana serem submetidas a um exame rigoroso de um tribunal de apelações.Na terça (7), uma comissão de três juízes da 9ª ...