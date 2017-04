Trudeau diz que conversará com Trump após medida dos EUA

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse ontem que pretende falar “com firmeza” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após Washington impor um imposto de 20% na importação de um tipo de madeira do Canadá. Segundo Trudeau, os EUA e o Canadá têm um histórico de resolverem suas diferenças políticas e que ele espera fazer o mesmo desta vez. Em uma en...