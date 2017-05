Tradutora do FBI se casa com terrorista do Estado Islâmico que deveria investigar

Uma tradutora do FBI viajou para a Síria em 2014 e se casou com um recrutador do Estado Islâmico (EI), que deveria investigar, segundo informações da rede CNN nesta terça-feira (2).

Daniela Greene, de 38 anos, tinha acesso a informações secretas e avisou seu noivo, Denis Cuspert, conhecido como Deso Dogg quando era rapper, e como Abu Talha al-Almani na Síria, que ele estava sob investigação.

Ao retornar para os EUA, a mulher foi julgada e condenada a dois anos de prisão. Ela foi libertada em agosto do ano passado.

Segundo a CNN, a história da tradutora nunca foi divulgada para evitar a exposição da violação da segurança na agência.