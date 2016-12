Três estações de trem são evacuadas em Moscou por aviso de bomba

Milhares de pessoas foram evacuadas nesta segunda-feira (26) de três estações de trem de Moscou devido a um aviso de bomba, segundo informam veículos de imprensa locais.

Após receber uma ligação telefônica sobre a suposta colocação de bombas, a polícia da capital russa decidiu evacuar imediatamente as estações Leningradskaya, Yaroslavskaya e Kazanskaya.

A evacuação afetou tanto os passageiros como os funcionários das estações.

Segundo a imprensa local, é esperada a chegada dos artífices.

O último grande atentado terrorista neste país aconteceu precisamente em dezembro de 2013, quando dois ataques suicidas causaram 34 mortes na estação de trem da cidade de Volgogrado.

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou na semana passada reforçar as medidas de segurança dentro e fora do país após o assassinato do embaixador russo em Ancara e o atentado terrorista em Berlim.

O Serviço Federal de Segurança (FSB, antigo KGB) descartou hoje a versão de um atentado terrorista como causa do acidente do avião Tu-154 do Ministério da Defesa que caiu no domingo no Mar Negro com 92 pessoas abordo.