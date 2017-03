Tiroteio próximo ao Parlamento em Londres deixa vários feridos

A Câmara dos Comuns do Parlamento britânico suspendeu os trabalhos na tarde desta quarta-feira (22) após relatos de um tiroteio na entrada do prédio. Ao menos 12 pessoas ficaram feridas, segundo a agência de notícias Reuters.

"One of the police officers told me someone had been shot" - @BBCLauraK reports from Westminster under lock downhttps://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/LlWbBSCagh — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22 de março de 2017

Segundo o líder da Câmara dos Comuns, David Lidington, um policial foi esfaqueado dentro do Parlamento. Lidington disse ainda à Reuters que o suspeito foi baleado pela polícia. O prédio do Parlamento ficará fechado até que a situação seja esclarecida.

Shaky video of commotion after Parliament shooting. pic.twitter.com/ofGZwcMgaA — Patrick Daly (@thepatrickdaly) 22 de março de 2017

"No momento a recomendação da polícia e do diretor de segurança da casa é que devemos permanecer em suspenso e a câmara ficará fechada até que recebamos a informação de que é seguro", disse Lidington.

MORE: At least a dozen armed officers inside British parliament - Reuters witness. Watch live: https://t.co/1s8hn5G3GS pic.twitter.com/Il6uQM2qRb — Reuters World (@ReutersWorld) 22 de março de 2017

"Também há relatos de outros incidentes violentos no Palácio de Westminster mas seria errado eu falar mais sem confirmação da polícia."

A Polícia Metropolitana de Londres confirmou uma ocorrência com armas de fogo no Parlamento e informou que investiga o ocorrido, mas não deu detalhes. Policiais fortemente armados cercaram o prédio.

Deputy speaker announces UK Houses of Parliament suspended after incident on Westminster Bridge https://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/0SpfNcjAIv — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22 de março de 2017

Minutos após o incidente, um helicóptero dos serviços de emergência pousou na praça do Parlamento para socorrer os feridos.

O porta-voz da primeira-ministra, Theresa May, confirmou que ela está bem. Não está claro se May estava no Parlamento no momento do ataque.