Tiroteio em escola de ensino médio deixa ao menos dois feridos

Um tiroteio em uma escola de ensino médio na cidade de Grasse, no sul da França, deixou feridos nesta quinta-feira, segundo veículos de mídia locais.



Segundo confirmou o ministério do Interior ao jornal Le Monde, ao menos duas pessoas ficaram feridas no ataque realizado no colégio Alexis de Tocqueville. Uma intervenção policial está em curso.



Ao menos um indivíduo foi detido, confirmaram autoridades policiais ao jornal francês. Ele teria 17 anos e estaria armado com um fuzil, uma pistola, um revólver e duas granadas.



Em seu perfil no Twitter, o Serviço de Proteção civil do Departamento dos Alpes Marítimos comunicou um alerta de atentado e recomendou que os habitantes da cidade permaneçam em suas casas.