Tiroteio em aeroporto de Fort Lauderdale deixa pelo menos 1 morto e 9 feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas nesta sexta-feira em um tiroteio no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, informaram veículos de comunicação locais, enquanto a polícia ainda investiga a ocorrência.

Imagens aéreas de emissoras de televisão mostram a saída de pessoas para a pista do aeroporto e a presença da polícia.

Aparentemente o tiroteio aconteceu na área de retirada de bagagens do terminal 2, onde o autor dos disparos foi rendido e detido por policiais.

O terminal 2 foi desocupado, assim como as áreas próximas aos portões D4 e D5 do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, ao norte de Miami.

Até o momento se desconhece o estado dos feridos, mas a rede de televisão "MSNBC" afirma que há pelo menos uma vítima fatal em decorrência do tiroteio.

O secretário de imprensa do ex-presidente George Bush, Ari Fleischer, que estava no aeroporto, refletiu o caos vivido no local por meio de mensagens no Twitter: "Tiros foram disparados. Todo mundo corre".

Posteriormente, Fleischer explicou que a situação se "acalmou", mas que as autoridades não deixaram ninguém sair do aeroporto na área onde ele se encontrava.