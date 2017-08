Tio de 58 anos que namorava a própria sobrinha, de 25, é preso acusado de matá-la

Um tio que estava se relacionando com sua própria sobrinha matou-a jogando uma televisão sobre sua cabeça.

Christopher Wall, de 58 anos, será condenado nesta semana por ter batido em Hayley Wall, de 25 anos, causando a morte da jovem.

Hayley morreu no hospital em dezembro do ano passado, nove dias depois que ela foi encontrada vagando no lado de fora de um supermercado com sérios ferimentos na cabeça. Ela contou a um dos paramédicos que seu namorado havia a acertado com uma TV.

Ao ir até a casa da jovem, a polícia encontrou o tio dormindo na cama com o que parecia ser uma facada nas costas, bem como um corte na mão. Uma ambulância foi chamada para tratarem seus ferimentos. Ele foi preso em seguida.

À polícia, o acusado disse que sua sobrinha e namorada havia o atacado com uma tesoura, o forçando a se defender. O julgamento de Christopher Wall acontecerá nesta sexta-feira (1) na Inglaterra.