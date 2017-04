Tillerson diz que a Rússia falhou na prevenção de ataques químicos na Síria

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, disse na noite desta quinta-feira que a Rússia "falhou" em sua responsabilidade de se comprometer, em 2013, com a prevenção de ataques químicos na Síria.

Pouco depois do ataque americano a uma base militar do regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, com cerca de 60 mísseis Tomahawk disparados de navios de guerra dos EUA no Mar Mediterrâneo, Tillerson disse que a ofensiva foi em resposta a um ataque químico que matou dezenas de pessoas no começo da semana e que Washington acredita ter sido conduzido pelo governo sírio.

O secretário afirmou que a Rússia foi cúmplice ou "simplesmente incompetente" ao falhar com suas obrigações com o acordo, firmado depois de um ataque químico em 2013. O então presidente americano, Barack Obama, ameaçou lançar ataques aéreos à época, mas recuou da ação militar.

Após o ataque desta quinta-feira, o presidente Donald Trump afirmou que o ataque com mísseis foi de "vital importância" para os interesses de segurança nacional dos EUA. O republicano disse que ordenou o ataque, acrescentando que o seu país precisa "prevenir e evitar a propagação e o uso de armas químicas mortais". Ele afirmou que "não há contestação de que a Síria usou armas químicas proibidas".

"Anos de tentativas para mudar o comportamento de Assad falharam, e falharam muito dramaticamente. Como resultado, a crise de refugiados continua a piorar e a região continua a se desestabilizar, ameaçando os EUA e seus aliados", disse o presidente.

Trump falou a repórteres após se encontrar com o presidente Xi Jinping, na Flórida, enquanto o primeiro ataque do governo Trump à Síria era conduzido. Em seu comunicado, Trump disse que espera que a paz e harmonia prevaleçam. "Deus abençoe a América e o mundo inteiro", disse o presidente americano ao encerrar seu pronunciamento.