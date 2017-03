Terrorista mata quatro e fere 40 em Londres

Um homem matou ao menos quatro pessoas e feriu outras 40 pessoas em um ataque nos arredores do Parlamento britânico, em Londres ontem. A ação está sendo tratada pelas autoridades como um ato terrorista. O terrorista foi morto pela polícia. Nenhum grupo assumiu a autoria.De acordo com as autoridades, o suspeito avançou com o carro, um Hyundai i40 (vendido no Brasil ...