Tensão nuclear: EUA condenam teste de mísseis

O Pentágono condenou ontem o mais recente teste de mísseis da Coreia do Norte, acrescentando que o compromisso dos Estados Unidos de se protegerem assim como seus aliados, como Japão e Coreia do Sul, é “imutável”.O porta-voz do Pentágono, o capitão Jeff Davis, disse a repórteres que os “programas de armas ilegais” da Coreia do Norte constituíam uma clara e grave amea...