Tempestade Harvey causa maior precipitação da história dos Estados Unidos

A tempestade tropical Harvey se converteu oficialmente na maior precipitação tropical da história dos Estados Unidos. No Texas, as chuvas atingiram 132 centímetros (52,88 polegadas), recorde da história do país.



Ao mesmo tempo, o número de pessoas afetadas aumenta, assim como a pressão nos sistemas de defesa contra inundações. Assim, a cidade de Houston tomou medidas nesta terça-feira para abrir outros dois ou três refúgios de alta capacidade.



O governador da Louisiana, o democrata John Bel Edwards, se ofereceu para receber no Estado texanos afetados pelo Harvey e, após pressão nas redes sociais, o pastor Joel Osteen ofereceu como refúgio sua enorme igreja de Houston, uma antiga arena desportiva com capacidade para 16 mil pessoas.



O maior refúgio de Houston, no Centro de Convenções George R. Brown, já recebeu mais de 9 mil pessoas, quase o dobro do que as autoridades haviam previsto originalmente no lugar, segundo o prefeito Sylvester Turner.



"Não vamos negar resgate a ninguém. Porém, isso significa que necessitamos expandir nossas funções e nossa capacidade. Acreditamos que a ajuda está a caminho", afirmou Turner.



Edwards disse que prevê que as autoridades do Texas decidam dentro das próximas 48 horas se aceita ou não a oferta dele, que foi feita enquanto a Louisiana também ajuda a seus próprios residentes atingidos por inundações provocadas pelo Harvey. Segundo o governador, cerca de 500 pessoas foram retiradas de locais inundados.



Mais de 17 mil pessoas buscaram refúgio no Texas e o mais provável é que a cifra aumente, assegurou a Cruz Vermelha americana. Fonte: Associated Press.



