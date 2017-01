Taliban pede retirada de tropas do Afeganistão

O Taliban pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que retire as forças de seu país do “atoleiro” do Afeganistão, dizendo que nada foi conquistado em 15 anos de guerra além de derramamento de sangue e destruição.Em uma carta aberta ao novo líder norte-americano, publicada em um de seus sites oficiais, o movimento insurgente disse que os EUA perderam credibil...