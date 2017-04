Técnico de futebol sequestra e mata garoto de 10 anos que tratava como filho

A próxima relação entre um garoto de 10 anos e o seu técnico do time do futebol terminou em morte na cidade de Maldonado, no Uruguai. Os corpos Felipe Romero e de Fernando Sierra foram encontrados no último sábado (22) confirmou a polícia local.

Fernando e o garoto se conheceram quando o técnico passou a treinar a equipe infantil do Club Defensor de Maldonado em 2015. Felipe integrava o grupo e era filho ex-jogador de futebol, Luis Romero.

Segundo relatos de familiares, a proximidade entre eles era tanta que Felipe chegou a chamar Fernando de papai algumas vezes. O técnico levava e trazia a criança dos treinos e até mesmo da escola. O garoto chegou a vir ao Brasil de férias com o técnico.

Essa relação tão próxima entre Felipe e o técnico chamou a atenção de uma psicóloga, a mesma após conversar com o garoto recomendou à mãe dele que não o deixasse mais a sós com Fernando.

Na última quarta-feira (19), durante um treinamento, a mãe de Felipe conversou com o técnico sobre a orientação da psicóloga. "Veja bem, Fernando, as psicólogas me alertaram que não pode voltar a ficar sozinho com Felipe. Entenda como queira. Mas precisa aceitar o que estou te pedindo. Por favor", disse Alexandra Pérez, como relatado ao El País.

"Se não posso mais ver o Felipe, eu me mato", foi a resposta do treinador, segundo a mãe do menino.

Na quinta (20) sem a autorização de Alexandra, Sierra buscou Felipe na escola, mas como era de costume ele pegar o garoto ninguém estranhou. Depois disso eles não foram mais vistos e começaram as buscas por Felipe e o técnico.

As buscas mobilizaram a todos no Uruguai, várias campanhas foram criadas nas redes sociais, até o Ministério do Interior se empenhou em ajudar e coube ao mesmo comunicar, através do twitter, que os corpos de Felipe e Fernando foram encontrados com marcas de tiros na Villa Serrana, a 150 quilômetros de Montevideú.