Suspeito de assassinar idoso e publicar vídeo no Facebook se mata após perseguição policial

Steve Stephens, de 37 anos, suspeito de assassinar um idoso de 74 anos em vídeo chocante publicado no Facebook no último domingo (16), se matou nesta terça-feira (18) após perseguição policial, em Cleveland, Estados Unidos. As informações são do jornal The New York Times.

Stephens foi reconhecido por funcionários do McDonald’s em um drive thru da rede. Com a ajuda dos funcionários, que ‘enrolaram’ o homem ao demorar para preparar seu pedido, uma porção de batatas fritas, a polícia localizou o suspeito. Após uma pequena perseguição, Stephens atirou em si mesmo e morreu no local, segundo informações.

No vídeo publicado no Facebook, o atirador aparece dirigindo seu carro e de repente fala: “encontrei alguém que eu vou matar. É esse sujeito aqui, esse velho.” Em seguida, Steve desce do carro e vai em direção à vítima.

Ele pede que o idoso pronuncie o nome “Joy Lane” porque essa pessoa seria a razão do que estava prestes a lhe acontecer. Acuado, o homem tenta explicar que não sabe o que está acontecendo, mas é baleado. A polícia confirmou que a vítima foi escolhida aleatoriamente. A vítima era pai de nove filhos e avô de 14 netos.