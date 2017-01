Surpresas de Kinder Ovo inundam praia e crianças fazem a festa

Comprar um Kinder Ovo ultimamente não tem sido tarefa fácil para muita gente. Com a valorização do chocolate, poucos puderam comprar o doce e, de quebra, levar a tão famosa surpresa que o acompanha.

o Brasil parou de andar quando o kinder ovo passou de 1 real pra 3 reais — Let (@leticia__raamos) 2 de janeiro de 2017

Mas para as crianças da pequena ilha de Langeoog, no norte da Alemanha, o que não faltará na brincadeira são as surpresinhas do chocolate.

Após um carregamento de surpresas de Kinder Ovo cair de um navio que partia da Alemanha rumo à Rússia durante uma tempestade, os brinquedos inundaram uma praia da ilha. De acordo com o jornal Deustche Welle, o prefeito de Langeoog, Uwe Garrels, permitiu que as crianças levassem para casa quantas surpresas quisessem. O plástico, material do qual é feito os brinquedos, causa preocupação por conta do impacto ambiental, uma vez que as surpresas podem ser ingeridas por animais marinhos.

Apesar do temor ambiental, a notícia gerou comoção nas redes sociais, principalmente no Brasil. Não é todo dia que se pode ter uma surpresa de Kinder Ovo, não é mesmo?

Em 2016 não teve um cardume de brinquedos de kinderovo encalhados na praia... 2017 começou bem😻 pic.twitter.com/yVAUtiPCcv — musically700kpag_ani (@PAG_ANI) 11 de janeiro de 2017

Na Alemanha os caras têm Kinder Ovo na praia

Aqui a gente tem queijo coalho e mate com coliformes fecais



Mais um 7x1 — Marcos Castro (@marcoscastro) 11 de janeiro de 2017