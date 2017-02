Sistema judicial dos EUA está quebrado, diz Trump

O presidente Donald Trump voltou a atacar, na manhã de ontem, o Judiciário norte-americano, dizendo que o sistema legal do país está “quebrado” depois que uma corte de apelação manteve a suspensão ao seu decreto anti-imigração. “Nosso sistema legal está quebrado! ‘77% dos refugiados que tiveram a entrada permitida nos EUA desde a suspensão a viagens vieram de sete países suspeitos’ (WT) TÃO PERIGOSO!”, escreveu, em referência a matéria do jornal[DO VETO] Washington Times.

A reportagem diz que 77% dos 1.100 refugiados que entraram no país desde a liminar concedida por um juiz federal do Estado de Washington, no último dia 3, até a última quinta (9) são cidadãos de Síria, Iraque, Irã, Sudão e Somália - que junto com Líbia e Iêmen foram os países vetados por Trump em seu decreto.

A Folha de S.Paulo fez um levantamento junto ao Centro de Processamento de Refugiados, que trabalha com o governo americano, do número de refugiados que haviam chegado desde a liminar até sexta: 1.462, de 21 países. Destes, 402 eram sírios e 340 iraquianos.

O decreto assinado por Trump no último dia 27 proibia a entrada de refugiados de qualquer nacionalidade por 120 dias e de cidadãos desses sete países - que segundo ele, representam ameaça terrorista aos EUA- por 90 dias.

Trump já havia dito que os tribunais do país são muito “políticos” e que a audiência realizada pela corte de apelação que manteve a suspensão foi “vergonhosa”.

ESFORÇOS

Os esforços do novo presidente americano para conter a imigração no país não se resumiram ao veto a novas entradas. De acordo com o jornal The Washington Post, centenas de imigrantes ilegais foram presos em ao menos seis Estados na última semana.

As detenções marcam a primeira grande ação de Trump desde a assinatura, no dia 26, de decreto destinado a aumentar a repressão a quem vive ilegalmente no país. Segundo as autoridades, as prisões tiveram como alvo criminosos conhecidos - houve, porém, registro de detentos sem histórico criminal.