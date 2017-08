Sete pessoas são feridas em ataque a faca na Rússia reivindicado pelo Estado Islâmico

Um homem atacou sete pessoas neste sábado na cidade de Surgut, na Sibéria, em um ataque reivindicado pelo Estado Islâmico. O suspeito foi morto pela polícia.



De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, o ataque ocorreu ao meio-dia no centro de Surgut. O homem atacou as pessoas e foi abatido pela polícia.



Dos sete feridos, quatro estavam em estado grave. O suspeito tinha 20 anos e não teve a identidade revelada.



A agência de notícias Aamaq, do Estado Islâmico, reivindicou o ataque, mas os funcionários russos não comentaram e disseram que seguem investigando o caso.