Sequestradores de avião que pousou em Malta soltam reféns e se entregam

Um avião com 111 passageiros e sete tripulantes de um voo doméstico da Líbia foi sequestrado por dois homens portando granadas e forçado a pousar em Malta, nesta sexta-feira (23).

Todos os passageiros e tripulantes foram libertados, segundo o primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat. As mulheres e crianças foram liberados primeiro. Ônibus fizeram a retirada dos que estavam a bordo, levando-os a uma distância segura da aeronave.

Os dois sequestradores se entregaram, e estão sob custódia das autoridades de Malta.

Um deles havia se identificado dentro do avião como sendo "pró-Muammar Gaddafi", ex-ditador líbio, que foi morto por rebeldes enquanto tentava escapar de Sirte, em 2011.

De acordo com o governo líbio, eles exigiam asilo político em Malta.

O avião, um Airbus A320, tinha 118 pessoas a bordo.

O voo da Afriqiyah Airways ia de Sebha, no sudoeste da Líbia, para Trípoli. Malta, uma pequena ilha, fica a cerca de 500 km da costa da Líbia.

OUTRO SEQUESTRO

Malta teve outro caso conhecido de sequestro de avião em 1985, quando um Boeing 737 da Egyptair, com 89 passageiros e 6 tripulantes, além de 3 sequestradores, que ia de Atenas ao Cairo foi sequestrado por palestinos e pousou na ilha.

Soldados egípcios entraram no avião e 60 pessoas morreram, incluindo dois dos sequestradores.