Senador republicano compara caso Trump-Rússia ao Watergate

O senador republicano John McCain invocou o caso Watergate ao descrever a escalada de controvérsia que envolve a campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a Rússia.“Acho que esse caso está chegando ao ponto em que atinge o tamanho do Watergate e de alguns outros escândalos que eu e você já vimos”, afirmou o senador do Arizona. McCain discutiu sobre ...