Saiba quem é o jovem surfista que interrompeu o ciberataque mundial

Já ouviu falar em Marcus Hutchins? Não? Ele é um rapaz inglês de 22 anos, tímido e educado, especialista em tecnologia, que diretamente do seu quarto, na casa dos pais, na pequena cidade de Ilfracombe, no litoral da Inglaterra, conseguiu interromper o ciberataque mundial de um vírus que infectou dezenas de milhares de computadores, na sexta-feira (12).

Hoje conhecido como a pessoa que interrompeu o WannaCry, o funcionário da empresa de tecnologia Kryptos Logic, falou em entrevista à agência de notícias Associated Press. "Eu definitivamente não sou um herói. Sou apenas alguém fazendo minha parte para parar os botnets (aplicativos maliciosos que se espalham em redes)."

No dia 12, Marcus estava em casa, quando acidentalmente, em seu computador sofisticado de três telas grandes, descobriu o registro de um endereço na internet capaz de interromper o surto. Nos três dias seguintes, ele trabalhou para "frear" o vírus WannaCry, que paralisou computadores com versões mais antigas do Microsoft Windows, criptografando arquivos de computador dos usuários e exibindo uma mensagem exigindo de US$ 300 a US$ 600 para liberar.

O jovem inglês contou que encontrou a solução ao analisar uma amostra do código mal-intencionado e percebeu que estava vinculado a um endereço da web não registrado. Ele registrou o domínio e descobriu que impediu o vírus de se espalhar.

"Marcus, com o programa que dirige no Kryptos Logic, não só salvou os Estados Unidos, mas também impediu novos danos ao resto do mundo", disse o executivo-chefe da Kryptos Logic, Salim Neino, sobre o trabalho do rapaz. "Depois de pouco tempo, conseguimos validar que houve realmente uma interrupção no vírus. Foi um momento muito emocionante." completou Neino.

Além de trabalhar na Kryptos Logic, empresa que combate ameaças online, Marcus Hutchins, participa de uma comunidade global que observa ataques e trabalha para frustrá-los.

Mãe orgulhosa

A enfermeira Janet Hutchins, mãe de Marcus, está muito orgulhosa do filho e feliz com essa descoberta. Ela já queria contar para todos que foi seu filho o responsável por "salvar o mundo". "Eu queria gritar, mas eu não podia", disse a mãe.

Com a resolução do caso, Marcus esteve em contato com o FBI e com autoridades britânicas de segurança cibernética.