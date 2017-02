Restaurante italiano dá desconto na conta por crianças que se comportaram bem durante almoço

O proprietário de um restaurante italiano resolveu dar desconto de 5% por cada criança comportada que estava em uma mesa durante o almoço no último domingo (12). Os pequenos tinham entre quatro e seis anos e o desconto equivaleu a 13,05 euros no final da conta.

O dono do restaurante de Pádua, Antonio Ferrari, explicou em entrevista ao jornal "Corriere della Sera" que realizou este gesto porque ficou surpreso com a educação dos cinco pequenos que acompanhavam seis adultos.

Segundo ele, após a refeição, as crianças se dedicaram a colorir desenhos e resolver contas de multiplicação que trouxeram de casa, deixando seus pais comerem com tranquilidade, sem causar nenhum tipo de inconveniente aos demais clientes do local.

A decisão do proprietário de aplicar um desconto aos clientes graças a seus "filhos educados" causou uma positiva repercussão entre os veículos de comunicação da Itália. Recentemente, a imprensa do país veiculou uma polêmica lista de estabelecimento que proibiram a entrada de crianças.

Antonio Ferrari disse que não deu o desconto pensando na publicidade, mas porque "era um espetáculo muito lindo ver como as crianças interagiam entre elas " enquanto seus pais aproveitavam o momento. O proprietário ainda salientou que nenhuma delas usava aparelhos eletrônicos.