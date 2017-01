Restaurante é fechado após suspeita de servir carne humana nos seus pratos

Um restaurante especializado em culinária chinesa, na cidade de Pádua, no norte da Itália, foi fechado por suspeita de servir aos clientes pratos com carne humana.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, um funcionário do estabelecimento publicou nas redes sociais uma foto, supostamente tirada na cozinha do restaurante, com pés humanos congelados dentro de uma tigela. Isso porque um grupo de estrangeiros teria pedido um dos pratos principais do estabelecimento: patas de urso, uma iguaria chinesa.

Essa imagem teria chegado até alguns clientes, que denunciaram o caso às autoridades. No local, os agentes sanitários teriam encontrado peixes congelados com aspecto duvidoso, rãs e caranguejos em estado de decomposição.

O nome do restaurante não foi divulgado e a veracidade da imagem ainda está sendo investigada.