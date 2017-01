Reino Unido: Brexit começará a ser discutido no dia 31

A legislação que autoriza o governo do Reino Unido a iniciar o processo legal de separação da União Europeia, o chamado Brexit, começará a ser debatida no Parlamento britânico na próxima terça (31), informou o governo britânico ontem, delineando os primeiros passos do procedimento legislativo. No início desta semana a Suprema Corte determinou que a primeira-ministra britân...