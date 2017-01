Refugiados são barrados em aeroporto nos EUA

O decreto assinado pelo presidente Donald Trump na sexta-feira (27) – barrando a entrada de refugiados nos Estados Unidos e de cidadãos de sete países de maioria muçulmana–, produziu as primeiras vítimas. Pelo menos 12 refugiados e estrangeiros a caminho do país foram barrados e detidos no aeroporto de Nova York ainda na sexta-feira.Um deles, o iraquiano Hameed Khalid D...