Referendo na Turquia amplia poder de Erdogan

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, venceu um disputado e controverso plebiscito ontem. Com 51% dos votos, 99% das urnas apuradas e 83,9% de participação, o “sim” venceu o referendo para expandir os poderes do presidente do país. O resultado já foi chancelado pela comissão eleitoral. A oposição, no entanto, apontou para fraudes e disse que irá contestar ...