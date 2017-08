Recém-nascida é abandonada no mato por mãe de 12 anos

Uma recém-nascida foi abandonada no mato por sua mãe de 12 anos. O caso ocorreu na China e, assim que foi encontrada, a criança foi encaminhada a um hospital, onde foi tratada e está fora de perigo.

A polícia descobriu que a mãe do bebê mora com os avós e vê os pais apenas uma vez por ano.

No dia em que a recém-nascida foi descoberta, a avó contou às autoridades que sua neta tinha se sentido mal e foi levada ao hospital para um check-up. No meio do caminho, no entanto, a garota afirmou que precisava ir ao banheiro e depois desapareceu atrás de alguns arbustos perto de uma ponte "por 30 minutos".

As autoridades chinesas acreditam que foi durante esse período que a criança nasceu e depois foi abandonada. Quando a mãe voltou dos arbustos, ela e a avó continuaram rumo ao hospital para o check-up.

A avó disse à polícia que ela "não fazia ideia" de que a criança estava grávida. Os médicos disseram que o bebê parece ter nascido prematuramente e estava extremamente fraco quando chegou. No entanto, ela não apresentava deformidades físicas ou outros problemas.

As autoridades não comentaram quanto à veracidade da declaração da avó. A polícia disse que a menina se recusa a falar com os investigadores e, portanto, não revelou quem poderia ser o pai da criança.

A recém-nascida agora está sendo cuidada 24h por trabalhadores voluntários do hospital. Outras pessoas também doaram dinheiro e outros itens, como cobertores e produtos de bebê para o hospital.