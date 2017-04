Rússia vê Coreia do Norte com grande preocupação

O governo russo afirmou que observa os acontecimentos relativos à Coreia do Norte com “grande preocupação”. Porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov disse ontem que a Rússia pede que todas as partes mostrem comedimento e não se envolvam em qualquer medida de provocação. Peskov enfatizou que a crise pode ser resolvida apenas pelos meios políticos e diplomátic...