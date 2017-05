Rússia ridiculariza nota de que Trump teria entregue informação secreta ao país

O governo de Moscou rejeitou e ridicularizou nesta terça-feira (16) as informações de que o presidente dos EUA, Donald Trump, teria compartilhado informações secretas com altos funcionários russos, entre eles o ministro de Relações Exteriores, Sergey Lavrov, como assegurou ontem o jornal The Washington Post. As informações são da agência EFE.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, recomendou hoje a jornalistas russos não ler jornais dos EUA. "Garotos, outra vez lendo os jornais americanos? Não devem ler essas publicações. Nos últimos tempos isto não só é prejudicial, mas também perigoso", escreveu ela em sua página do Facebook.

A porta-voz qualificou de "falso" o fato de Trump ter compartilhado com Lavrov algum tipo de informação sensível. E disse que ela mesma, em 11 de maio, depois da reunião entre Trump e Lavrov na Casa Branca, advertiu que os meios de comunicação americanos anunciariam, dias depois, alguma suposta "notícia bomba".

Hoje, o principal assessor de segurança nacional da Casa Branca, o general H.R. McMaster, reiterou, como já havia dito ontem, que é "falso" o artigo do The Washington Post, divulgado depois por outros meios, sobre Trump ter compartilhado informação secreta com Lavrov.