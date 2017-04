Rússia rebate Estados Unidos e afirma ter “o pai de todas as bombas”

Em resposta aos ataques americanos, a imprensa da russa divulgou nesta sexta-feira (14) que se os americanos possuem a mãe, a Rússia tem “o pai de todas as bombas“. Segundo eles, a arma russa que é superior.

Na última quinta-feira (13), os Estados Unidos lançou no leste do Afeganistão, a GBU-43, apelidada como a "mãe de todas as bombas". Considerada a maior arma não nuclear do arsenal americano.

Os codinomes fazem referência aos poderosos armamentos não-nucleares desenvolvidos pelos dois países.

O senador russo Franz Klintsevich disse à agência de notícias russa Ria Novosti que avalia o uso da MOAB pelos Estados Unidos como uma demonstração de força. Mas que “os americanos deveriam parar” porque esse tipo de atitude poderia levar a “consequências imprevisíveis”.

A comparação foi publicada em matérias das agências de notícias RT e Sputnik um dia após os americanos fazerem o lançamento do seu explosivo, que tinha como alvo uma base do Estado Islâmico. Foi a primeira vez que este tipo de armamento foi usado em combate.

A bomba americana pesa 9,5 toneladas e tem poder de penetração suficiente para destruir instalações militares subterrâneas, foi projeto durante a Guerra do Iraque e testado com sucesso em 2003.

O Afeganistão divulgou que a explosão teve sucesso e matou pelo menos 36 membros do EI.