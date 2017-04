Rússia e Japão querem diálogo

O presidente russo, Vladimir Putin, disse ontem, após se reunir com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que a Rússia e o Japão defendem o pronto reatamento das negociações a seis lados para a desnuclearização da Coreia do Norte. A Rússia e o Japão participam, desde 2003, junto com os Estados Unidos, a China e as duas Coreias, das negociações a seis lados para a so...