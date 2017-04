Rússia detém novo suspeito de organizar ataque em metrô

As autoridades de segurança da Rússia detiveram nesta segunda-feira (17) um novo suspeito relacionado ao atentado a bomba contra o metrô de São Petersburgo, que deixou ao menos 14 mortos há duas semanas.

O suspeito foi identificado como Abror Azimov, nascido em 1990 e originário da Ásia Central. Ele teria colaborado com o homem-bomba Akbarzhon Jalilov, nascido no Quirguistão e responsável pelo ataque no último dia 3.

Segundo a agência de notícias RIA, Azimov foi detido em Odintsovo, na região metropolitana de Moscou. Além de Azimov, ao menos oito outros suspeitos foram detidos nas últimas semanas em conexão com o atentado.

A Rússia trata a explosão no metrô -que coincidiu com uma visita do presidente Vladimir Putin a São Petersburgo- como um atentado terrorista.

Os países da Ásia Central, predominantemente muçulmanos e pobres, são considerados um terreno fértil para extremistas islâmicos. Acredita-se que milhares de cidadãos de países da região tenham se juntado às fileiras da organização terrorista Estado Islâmico, que controla territórios no Iraque e na Síria.