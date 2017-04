Putin diz que relações com EUA pioraram após Trump

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou ontem que as relações de seu país com os Estados Unidos pioraram desde que Donald Trump chegou à Casa Branca.“Pode-se dizer que o nível de confiança no nível de trabalho, especialmente em questões militares, não melhorou, e ao invés disso se deteriorou”, disse Putin em entrevista à mídia russa.A declaração de Putin ocor...