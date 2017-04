Putin considera que ataque dos EUA é baseado em 'pretextos inventados'

O presidente russo Vladimir Putin considera que o bombardeio americano contra a base aérea do regime sírio é uma "agressão contra um Estado soberano" baseado "em pretextos inventados", afirmou o Kremlin, principal aliado do regime de Bashar al-Assad. Dmitri Medvedev, premiê russo, disse em uma rede social que os ataques estiveram "a um passo" de atingir as forças da R...