O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira a assinatura de um acordo de cessar-fogo em toda a Síria entre o regime de Bashar al Assad e a oposição armada.

Ambas as partes se comprometem em outro documento a "iniciar negociações de paz para a regulação" do conflito sírio, disse Putin em reunião com os ministros de Relações Exteriores e Defesa, segundo a imprensa local.