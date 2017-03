Protestos a favor e contra presidente reúnem 2 milhões na Coreia do Sul

Pelo menos 2 milhões de pessoas foram às ruas do centro de Seul no sábado (4) em manifestações de apoio e rechaço à presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, afastada e alvo de um processo de impeachment.

O primeiro ato, pró-Park, começou no início da manhã na praça Seul, onde fica a prefeitura, em direção ao Portão de Sungnyemun, ao lado da Suprema Corte e da Casa Azul, sede da Presidência, às 16h (4h em Brasília).

Uma hora depois, os opositores deram início ao seu protesto pelo impeachment também na prefeitura e seguiram o mesmo trajeto, chegando às 19h. Ambos os protestos, que reuniram 1 milhão cada, foram pacíficos.

No entanto, as manifestações foram separadas por 20 ônibus da polícia, que usualmente ficam na principal avenida da cidade para evitar grandes protestos. Cerca de 16 mil agentes participaram da segurança.

Park Geun-hye foi afastada do cargo em dezembro devido ao esquema de corrupção comandado pela amiga, Choi Soon-sil, que recebia propina para influenciar a mandatária a tomar decisões favoráveis a empresas.

Dentre as supostas beneficiárias, estavam grandes conglomerados, como Samsung, LG, Hyundai, SK e Lotte. A definição do impeachment deve sair em seis meses. No momento, a Presidência é exercida por premiê Hwang Kyo-ahn.