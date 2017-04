Projeto de reeleição tem apoio da direita e da esquerda no Paraguai

O projeto que abre caminho para a reeleição presidencial no Paraguai, que está no centro da crise política que atinge o país, tem o apoio de partidos da direita e da esquerda. Enquanto isso, agremiações de centro se opõem à iniciativa e acusam o governo de ter dado um "golpe" para aprová-la no Congresso. O plano do presidente Horacio Cartes, do Partido Colorado (conse...