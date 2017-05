Professora é condenada por fazer sexo com aluno após marido dela embebedá-lo

Uma professora de Ohio, nos EUA, foi condenada a dois anos de prisão depois de fazer sexo com um estudante de 18 anos. Segundo as investigações, o adolescente foi até a casa da professora com outros colegas para participar de uma festa.

Com a ajuda do marido, Derrick, 33 anos; Jessica Storer, 29 anos, embebedou os jovens e obrigou um deles a fazer sexo.

O rapaz alega que o fato causou vários problemas em sua vida pessoal. "Eu não deveria ter confiado nela. Jessica transformou minha vida num inferno", afirmou ele, em carta lida no tribunal e divulgada pelo DailyMail.

Em sua defesa a professora garantiu que a relação foi consensual. "Aceito a responsabilidade de ter dado bebida a ele e por não dizer ‘não’, mas não foi forçado", disse.

Menores de 21 anos não podem beber nos EUA.

O marido de Jessica foi condenado a 18 meses.