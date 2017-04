Prisão de novo suspeito de ataque contra ônibus do Dortmund pode causar reviravolta no caso

Um homem suspeito de haver cometido o ataque contra o ônibus que transportava a equipe do Borrusia Dortmund para um jogo contra o Monaco pela Liga dos Campeões há um pouco mais de uma semana foi preso nesta sexta-feira, dia 21, e derrubou a teoria de que o incidente teria relação com o extremismo islâmico.

Segundo as autoridades alemãs, Sergej W., um homem de 28 anos com dupla cidadania alemã e russa, agiu por motivos financeiros e não teria nenhuma ligação com terrorismo. O agressor foi detido pela polícia na área de Tubinga, cidade no sudoeste do país, na região Baden-Wuerttemberg.

No mesmo dia do ataque, dia 11 deste mês, Sergej comprou um pacote de 15 mil opções ou direitos de venda de ações do Borussia, o único time alemão a ser cotado na Bolsa de Valores, por 78 mil euros e que tinha vencimento para o dia 17 de junho deste ano. A compra foi feita com um empréstimo que tinha sido realizado uma semana antes.

Se estes títulos caíssem abruptamente, com um atentado ao ônibus da equipe, por exemplo, o homem teria obtido um grande benefício de 3,9 milhões de euros. Isso aconteceria porque ele aproveitaria a queda das ações para lucrar com a venda dos títulos no preço estabelecido quando ele comprou os direitos de venda. Com graves ferimentos ou mortes dos jogadores, as ações do time deveriam cair.

O cidadão alemão-russo, que tinha conhecimentos de eletrônica e condições para construir bombas, deve ser acusado de tentativa de homicídio, de lesões corporais graves e de detonação de explosivos.

A polícia alemã já estava procurando pelo homem há quase uma semana, quando os oficiais receberam uma denúncia do setor financeiro de uma possível lavagem de dinheiro de uma empresa bancária.

Segundo a imprensa local, desde o dia 9 de abril o suspeito estava hospedado no hotel que acomodou os jogadores do Dortmund.

O quarto estava reservado até o dia 13 e depois entre 16 e 20 do mesmo mês, períodos nos quais os atletas estariam se preparando para ir e voltar das partidas contra o Monaco.

O ônibus da equipe alemã estava indo em direção do estádio de Westfalenstadion quando três bombas explodiram perto dele, quebrando as janelas, que não eram blindadas, e ferindo o zagueiro Marc Barta, que no entanto, não corre risco de vida. (ANSA)