Presidente escolherá juiz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que escolherá o ocupante da vaga aberta na Suprema Corte do país no dia 2 de fevereiro, buscando restaurar a maioria conservadora no tribunal.Trump anunciou a data em uma rede social um dia depois de se reunir com alguns dos principais senadores dos EUA e prometer revelar seu indicado à vaga aberta após a mort...