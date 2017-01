Presidente do México quer preservar Nafta

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, disse ontem que deseja manter o comércio livre de tarifas sob o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) com o novo governo dos Estados Unidos.O México buscará imediatamente acordos bilaterais com países que fazem parte do acordo de livre comércio da Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), disse Peña Ni...