Presidente de agência de publicidade renuncia após funcionária se matar ‘por excesso de trabalho’

O presidente da maior agência de publicidade no Japão vai renunciar ao cargo após uma jovem funcionária ter se suicidado “por excesso de trabalho”. De acordo com a Reuters, Matsuri Takahashi era graduada na principal universidade do país e tinha um histórico de extensas horas extras — em um mês ela chegou a trabalhar 105 horas a mais.

Como consequência, a jovem se tornou depressiva e tirou a própria vida. Sua morte chamou a atenção das autoridades japonesas quanto a cultura de trabalho em excesso no país.

"É extremamente lamentável que não conseguimos evitar o excesso de trabalho de um novo funcionário", disse o presidente da agência Dentsu, Tadashi Ishii, onde Matsuri trabalhava. "Como forma de assumir completa responsabilidade, eu vou apresentar minha renúncia na reunião do conselho de administração em janeiro."

Ainda de acordo com a Reuters, os trabalhadores japoneses comumente sentem uma dívida de gratidão por terem sido contratados e relutam em pedir demissão, mesmo se as condições de trabalho sejam ruins. Os novatos também sentem a necessidade de trabalharem mais que seus colegas para serem promovidos.