Presidente da França gastou 26 mil euros com maquiagem em três meses

O presidente francês, Emmanuel Macron, gastou mais de 26 mil euros (cerca de R$ 97 mil) com maquiagem nos três primeiros meses de seu mandato, iniciado em maio deste ano, segundo informações divulgadas pela revista francêsa "Le Point".

O caso gerou polêmica na França. Em um comunicado, os assessores do presidente confirmaram a informação e os valores, pedindo desculpas e admitindo que as faturas eram “altas”. "Estes são serviços externos que ocorreram nos últimos meses e que correspondem à urgência do momento após a chegada ao Palácio do Eliseu”, informaram em nota.

O presidente fez questão que sua maquiadora pessoal, Natacha M., continuasse na equipe após ter cuidado de sua imagem durante a campanha eleitoral.