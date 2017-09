Presidente da China pede reformas e abertura aos países dos Brics

O presidente da China, Xi Jinping, defendeu ontem que os cinco países dos Brics abram suas economias, promovam reformas, criem cadeias de produção globais e surfem na revolução industrial tecnológica para criar novos motores de desenvolvimento. O grupo que impulsionou a expansão mundial na década passada teve performances díspares nos últimos anos, quando China e Índia mantiveram forte ritmo de crescimento, Brasil, Rússia África do Sul mergulharam na recessão. Xi defendeu que os cinco países do Brics se abram mais para os parceiros do bloco, ampliem seus interesses convergentes e invistam em infraestrutura.

“O desenvolvimento de mercados emergentes não é destinado a mexer no queijo de ninguém, mas a tornar a torta do crescimento global maior”, afirmou o líder chinês.