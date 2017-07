Príncipe William e Kate Middleton não deixam seus filhos terem acesso a aparelhos eletrônicos

Pessoas próximas à realeza britânica garantiram, em entrevista dada à revista norte-americana "Us Weekly", que George e Charlotte, filhos do príncipe William e de Kate Middleton, não têm acesso a tablets e celulares, nem mesmo nos momentos das já conhecidas birras infantis.

Segundo a publicação, George e Charlotte enxergam os aparelhos eletrônicos como "brinquedos do papai e da mamãe, não das crianças". Ainda de acordo com a revista, William e Kate optam por educar seus filhos com brincadeiras ao ar livre e com tudo o que estimule a imaginação.

As fontes que falaram à "Us Weekly" afirmaram que o garoto é apaixonado por qualquer coisa que tenha rodas e tem tomado cada vez mais consciência de como as coisas ao seu redor são diferentes em relação às outras crianças. Já Charlotte, sem perceber o mundo que a cerca ainda, ama o universo das princesas.