Príncipe William e Kate Middleton esperam o terceiro filho

Kate Middleton está grávida do terceiro filho, anunciou o escritório real do príncipe William na manhã desta segunda-feira, 4.

"Vossas majestades o duque e a duquesa de Cambridge têm muito prazer em anunciar que a duquesa de Cambridge está esperando um bebê", diz o anúncio. "A rainha e os membros de ambas as famílias estão encantados com a notícia", continua.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM