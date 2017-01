Príncipe Saudita compra 80 passagens aéreas para viajar com seus falcões

Você já imaginou embarcar em um voo comercial e se deparar com 80 aves acomodadas em suas poltronas? Foi exatamente o que aconteceu em um voo da companhia Qatar Airways. Uma foto compartilhada nas redes sociais e está causando repercussão entre os internautas, onde é possível ver dezenas de falcões acomodados em um voo da companhia árabe.

A cena foi fotografada pelo piloto da aeronave, que compartilhou com amigos e a foto se espalhou pelo mundo. O que se sabe até agora é que as aves dessa foto pertencem a um príncipe saudita, que comprou 80 passagens aéreas para os animais. Os preços variam entre R$ 350 e R$ 2.000 por ave, dependendo do destino.

O mais curioso é que não é incomum que falcões e gaviões sejam vistos em voos de companhias áreas do Oriente Médio, as empresas permitem que seus clientes levem até seis pássaros na classe econômica. A preocupação com as aves é tanta que o país emite passaporte para cada animal, buscando combater o tráfico.

Utilizados em caças, os falcões são populares nos Emirados Árabe. O local abriga o maior hospital do mundo especializado na espécie e onde o falconismo é um esporte que movimenta milhões de dólares.