'Posso garantir que o Irã nunca terá uma arma nuclear', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que não permitirá que o Irã tenha uma arma nuclear. Em uma breve conversa entre os dois em Jerusalém, aberta à imprensa, o republicano voltou a criticar o acordo nuclear do Irã, assinado durante o governo do ex-presidente Barack Obama, e afirmou que a riqueza e prosperidade iraniana se deve aos americanos.



De acordo com Trump, a ameaça do Irã tem colaborado para uma maior aproximação entre Israel e Arábia Saudita. Segundo o presidente, essas ameaças são encorajadas pelo acordo nuclear do país. "Vemos sinais do Irã em qualquer lugar no Oriente Médio Não importa onde estejamos", disse o presidente americano, em um comentário que aprovado por Netanyahu.



Recentemente, autoridades ligadas a Trump afirmaram que ele teria revelado informações dadas pelo serviço de inteligência israelense sobre o grupo terrorista Estado Islâmico ao ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em uma reunião na Casa Branca. Questionado sobre esse assunto, Trump afirmou que nunca mencionou Israel em sua conversa com Lavrov. Já Netanyahu disse que a cooperação de inteligência entre os dois países está "ótima" e "nunca esteve melhor".